Pulobar opende dit weekend opnieuw de deuren, vier weken nadat de pop-upbar in Izegem dicht moest omdat een vrouw die de bar bezocht had later overleed aan een methanolvergiftiging. Maar dat hield de feestvierders niet tegen.

Vrijdag besliste de burgemeester van Izegem, Bert Maertens (N-VA), dat de pop-upbar in zijn stad opnieuw open mocht. Er zou geen reëel gevaar meer zijn voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid is niet langer in het gedrang. Heel wat mensen waren erg blij met die beslissing en trokken naar de Pulobar. Tijdens de eerste twee dagen kreeg de pop-upbar 1.000 bezoekers per dag over de vloer, aldus de eigenaars die zo een zware periode afsluiten.