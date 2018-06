Klaprozen aan Dodengang doorn in oog van erfgoedinstituut

Aan het WOI-monument De Dodengang in Diksmuide bloeien dit jaar uitzonderlijk veel klaprozen.

En hoewel die het symbool zijn van de Eerste Wereldoorlog, ziet het Instituut voor Oorlogserfgoed de bloemen er liever niet. De wortels van de klaprozen kunnen de constructies en de cementen zakjes binnendringen. Zo komen er gaatjes, kan er water binnensijpelen en dat kan zware schade veroorzaken. En hoewel het mooi is om te zien, schetsen de bloemen ook een verkeer beeld van de geschiedenis van deze oorlogssite, zegt het Instituut nog. "Het was hier in 14-18 helemaal niet idyllisch en er groeiden ook geen klaprozen". Voorlopig heeft Diksmuide geen plannen om de bloemen te laten verwijderen.