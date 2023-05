Klaroenblazers Last Post winnen Ultima

In Brussel zijn de Ultima's, dat zijn de Vlaamse cultuurprijzen, uitgereikt aan 13 laureaten, in evenveel categorieën, als erkenning voor hun verdienste in de socio-culturele sector. Eén Ultima gaat naar de Last Post-klaroenblazers uit Ieper.

De jury draagt de klaroenblazers van de ‘Last Post’ voor als laureaat voor de Ultima Roerend en Immaterieel erfgoed 2022.

"Onder de Menenpoort in Ieper weerklinkt elke avond de ‘Last Post’: een ritueel en eerbetoon ter nagedachtenis van soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is levend erfgoed, lokaal gebracht maar globaal relevant", zegt de jury. “Elke avond opnieuw, door weer en wind, staan ze er: de klaroenblazers. Het is op die mensen dat we nu de schijnwerpers willen richten: vrijwillig in de weer, telkens opnieuw.”

Engagement verdient alle eer

Er zijn heel wat mensen bij betrokken. “Cruciaal hierbij is de belangeloze inzet van de klaroenblazers, die elke dag klaar staan. Ook tijdens de coronapandemie bliezen ze de ‘Last Post’, zonder publiek. Het eresaluut voor de blazers wil bij uitbreiding ook een eerbetoon zijn aan alle erfgoedvrijwilligers en de organisatie die mee het erfgoed dragen, elke dag en nacht, door de jaren heen. In de omgang met ons cultureel erfgoed is de vrijwillige inzet van mensen en organisaties heel groot. Met de te toekenning van de Ultima aan de klaroenblazers wil de jury dan ook in de eerste plaats hun draagkracht in groep en als individuen, in een lange keten doorheen de tijd, in de kijker zetten. Hun engagement, al bijna honderd jaar lang, verdient dan ook alle eer.”