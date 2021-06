Klas uit Lendelede wint wedstrijd "Gouden Klas"

De leerlingen werden vandaag gehuldigd door Vlaams minister van sport Ben Weyts. De klas nam de afgelopen maanden net als 1476 andere klassen uit heel Vlaanderen en Brussel deel aan ‘De Gouden Klas, elk talent komt van pas’, een nieuw sport- en beweegproject in het thema van de Olympische Spelen. De organisatie is in handen van Sport Vlaanderen, MOEV en Sporting A in samenwerking met VRT Ketnet.

De wedstrijd is gericht op kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. Door sportieve en creatieve uitdagingen aan te gaan en hun prestaties te delen op een interactief onlineplatform konden klassen vanaf de paasvakantie punten verdienen. De winnaars uit Lendelede toonden zich de sportiefste en creatiefste klas van Vlaanderen en wonnen vandaag een optreden van De KetnetBand.