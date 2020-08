Kleding- en meubelzaken tevreden met regel van twee

Kleding- en meubelzaken zijn heel tevreden dat klanten weer per twee mogen komen winkelen.

Meubelen Plasman bijvoorbeeld met winkels in Veurne, Koksijde en Nieuwpoort zijn heel blij. Na zeven weken sluiting kwam alles weer tamelijk goed op gang. Maar de solden vielen zwaar tegen omdat mensen plots weer individueel moesten komen shoppen, en ook maar maximum 30 minuten in de zaak mochten blijven.

Ook de sectorfederatie Mode Unie reageert tevreden op de versoepeling rond het individueel winkelen. Volgens de Mode Unie bleek in de eerste twee soldenweken dat het individueel shoppen een "bijzonder negatief effect had op de modesector". "Consumenten hadden schrik om zich naar steden en winkels te begeven door de negatieve berichtgeving en door het verplicht individueel shoppen was de 'fun factor' volledig verdwenen, zegt Isolde Delanghe," directeur van Mode Unie

"Het versoepelen van de maatregel is het bewijs dat shoppen veilig kan en dit zal er ongetwijfeld ook toe leiden dat meer consumenten zich naar modewinkels zullen begeven. Winkelen heeft steeds veilig gekund, dit blijft ook zo wanneer klanten met twee komen shoppen. We hopen dan ook dat politici een positieve boodschap uit zullen dragen over het winkelen", zegt Delanghe nog.