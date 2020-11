Kledingwinkels: 'Grote voorraden moeten dringend weg'

De handelszaken hopen dat de klanten de weg naar hun winkels niet vergeten zijn. Het is afwachten wat het wordt, horen we in kledingzaak Cavallino in Ieper bij Bram Saelens en Annick Vanhove.

Zenuwachtig

Zij zijn er klaar voor om morgen de deuren van hun kledingzaak in het centrum van Ieper te openen. Ze plooiden de kleren nog eens extra netjes op. Eigenlijk zijn ze een beetje zenuwachtig. De voorbije maand verkocht het koppel ook online, maar dat maakt het verlies zeker niet goed.

De twee lockdowns zorgden voor een grote financiële put. Ze zijn er dan ook niet over te spreken dat sommige mensen nu gaan shoppen in het buitenland.

Wintersolden later?

Het koppel is dan weer blij dat Mode Unie vraagt om de wintersolden te verschuiven van 2 januari naar 1 februari.

En nu maar hopen dat de klanten komen. En niet teveel tegelijk natuurlijk.

