Kledingzaken reageren heel ontgoocheld

Beroepsfederatie Comeos spreekt over een koude douche voor de sector en heeft nog heel wat vragen, net zoals ook kledingketen Bel en Bo in Deerlijk. Die keten met bijna honderd winkels in heel het land is ontgoocheld.

Michel Delfosse, Bel & Bo: “We hadden er voor gevreesd, hoewel we het onterecht vinden. In de andere landen is de lockdown heel hard, bijvoorbeeld in Duitsland of delen van Frankrijk, en als het daar regent, dan druppelt het bij ons. Voor onze sector vinden we het eigenlijk niet terecht. Omdat het toch bewezen is dat de broeihaard niet de kledingwinkels zijn. Wij doen enorm ons best.”

Toch is er ook een beetje opluchting omdat de niet-essentiële winkels niet volledig dicht moeten. Maar de sector heeft momenteel meer vragen dan antwoorden. Zo wil ze wil weten hoeveel klanten er per vierkante meter toegelaten zijn en wat grote winkels zijn. Die mogen maximum 50 klanten op één moment ontvangen. “Het moet ook mogelijk zijn dat mensen die toch langskomen nog een afspraak kunnen maken ter plaatse. Dan kunnen ze, als er niet te veel volk is, misschien direct binnen in de winkel.”