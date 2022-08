Kleedkamers in alle sportcentra gedesinfecteerd tegen legionella

Kortrijk laat nu de kleedkamers van alle sportcentra desinfecteren, in de stad en de deelgemeenten. Ze hopen daarmee elk risico op een besmetting met de legionellabacterie uit te sluiten.

Begin van de week gingen al de kleedkamers van 4 sportcentra preventief dicht.

Uit stalen bleek dat de concentratie legionella te hoog was in de watersystemen. Daar worden de waterleidingen van de week nog gedesinfecteerd en volgende week dus ook in nog 3 andere sportcentra. Daar zijn de kleedkamers wel niet dicht. Voor alle duidelijkheid, er zijn nog geen sporters besmet.