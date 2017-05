In Oostkamp kon je dit weekend je schutterskunsten oefenen. Drie dagen lang kon je er in open lucht kleiduifschieten.

Geoefende jagers en enthousiastelingen zonder ervaring verbroederden er onder een stralende hemel en uiteraard werd er ook serieus wat afgeschoten. Kleiduifschieten, het is een sport die wat in de vergetelheid is geraakt, maar een groep vrienden uit Oostkamp wil die nu in ere herstellen.