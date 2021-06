Klein protest tegen sloop Bekaertbol Zwevegem

De watertoren is een bekend deel van het landschap in Zwevegem, maar moet binnenkort tegen de vlakte. De toren diende destijds voor de waterhuishouding op het uitgebreide bedrijfsterrein van Bekaert, maar de laatste jaren is hij niet meer in gebruik.

De stabiliteit van de toren wordt minder, herstelling of renovatie is te duur. Daarom moet de toren weg.

Vuurwerk

Bij heel wat Zwevegemnaren -die met de bol zijn opgegroeid- zorgt dat voor een nostalgisch gevoel. Ze willen de bol liever niet zien verdwijnen. Enkelen hebben gisteravond aan de toren een korte protestactie gehouden. Daar hoorde ook wat vuurwerk bij.

Lees meer