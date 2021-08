Kleine 7.400 unieke wandelaars voor Vierdaagse van de IJzer

Vandaag hebben 4.547 wandelaars deelgenomen aan de laatste dag van de Vierdaagse van de IJzer in en rond Ieper.

Dat brengt het totaal op 7.349 unieke wandelaars over de vier dagen (of samengeteld 17.488 wandelaars). Dat is een stuk minder dan het topjaar 2019, toen 10.469 unieke wandelaars geteld werden.

Volgens Defensie is die daling het gevolg van de COVID-maatregelen die nog altijd gelden en die sommige mensen afschrikken om in groep te wandelen. Er zijn ook veel minder buitenlanders. Vooral Nederlanders bleven massaal afwezig. Ook het feit dat er dit jaar geen overnachtingskampen georganiseerd werden, speelt mee.

De wandeltocht begon dinsdag in Oostduinkerke en eindigde vandaag in Ieper. De wandelaars konden kiezen tussen verschillende afstanden, van 8 tot 32 km per dag. Sommigen hebben er dus 128 kilometer op zitten.