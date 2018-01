Kleine brand in Burger King in Brugge

Vanmiddag zijn tussen de 80 en 100 mensen even geëvacueerd na een incident in de Burger King op de markt van Brugge.

Een grill waarop hamburgers gebakken worden, had vuur gevat en het vuur dreigde in de afzuiginstallatie te slaan. Maar zo ver kwam het niet. De brandweer was vlug ter plaatse en het toestel werd naar buiten gerold. Na een half uurtje mochten alle gasten, die het pand zeer gedisciplineerd hadden verlaten, mochten terug naar hun tafel.