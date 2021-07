Zes op de tien bedden in hotels en andere logies zijn bezet. Half augustus is zowat alles zelfs gereserveerd, want dan is er het wereldkampioenschap rally. Britten zijn er door de strenge coronaregels trouwens nog altijd niet: de toeristische sector trok daarover onlangs nog aan de alarmbel, want zij hebben een belangrijk aandeel in het aantal toeristen.

