Kleine kettingbotsing op E403 in Ruddervoorde, één iemand lichtgewond

Op de E403 in Ruddervoorde richting Brugge is een kop-staartongeval gebeurd. Daardoor is er een (kijk)file van 20 minuten, een rijstrook is versperd. Dat meldt de wegpolitie.

Het ongeval gebeurt rond 11 uur deze ochtend op de E403 in Ruddervoorde. Bij het ongeluk geraken drie wagens betrokken. Het is nog onduidelijk hoe het accident is ontstaan.

Een iemand is lichtgewond naar het ziekenhuis in Brugge overgebracht. Gisteren waren er ook vijf ongevallen in het verkeer, waarbij vijf doden vielen.