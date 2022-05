Het ziet er naar uit dat vijf kleinere West-Vlaamse materniteiten toch niet zullen moeten sluiten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil in zijn advies meer rekening houden met de nabijheid van materniteiten.

Er zijn vijf West-Vlaamse materniteiten die moesten vrezen voor hun voortbestaan. Omdat ze minder dan 557 bevallingen per jaar telden. Maar Minister Vandenbroucke wil de criteria versoepelen. Hij wil de norm op 400 bevallingen per jaar leggen. Maar ook materniteiten open houden als ze in een gemeente liggen met meer dan 20.000 inwoners, als die op meer dan vijftien kilometer van een andere materniteit ligt. "Ik ga ervan uit dat dit advies richtinggevend zal zijn", aldus de minister.