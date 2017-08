Kleine postkaart van Ensor waardevoller dan gedacht

Het gaat om een zelfportret van 'eerste staat'. Vanwege zijn kleine afmetingen van 13,4 op 9,5 cm kreeg de prent weinig aandacht op de kijkdagen voor de veiling. De waarnemer van de Koninklijke Bibliotheek van België had echter het juiste vermoeden dat het om een uiterst zeldzame vroege druk van Ensors voorstelling gaat. Het gaat om een zelfportret dat Ensor rond 1900 met een droge naald in een koperplaat kraste om dan in de postkaart te drukken. Op de prent toont Ensor zich in de kledij van een doorwinterde strandjutter met muts en dikke jas tegen de gure Noordzeewind. Hij draagt ook een vissersmand in de linkerhand.

Emma Lambotte

Ook de eigenhandige bijkleuring door Ensor maakt deze postkaart nog unieker. Bij het ontdoen van de kader, werd ook het adres van "Mevr. Emma Lambotte, Louizastraat 28, Antwerpen" blootgelegd. Deze uit Luik afkomstig schrijfster en kunstschilderes, is van groot belang voor de artistieke carrière van Ensor. Ze verzamelde niet enkel werken van de Oostendse grootmeester, maar zorgde ook direct en indirect voor de ontwikkeling en promotie van diens artistieke capaciteiten.