Kleine tekenaars ontdekken Breughel met Carll Cneut

Elk jaar op de derde zondag van november viert Vlaanderen de Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen kinderen en hun familie een hele dag kunst beleven. Kinderen tot 12 jaar en hun families kunnen in de Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen terecht voor theater, film, muziek, dans, architectuur, literatuur, beeldende kunst... Acteur, muzikant en presentator Dominique Van Malder (onder meer bekend van 'Radio Gaga') is ambassadeur van de Kunstendag voor Kinderen.

Carll Kneut ontdekt de wondere wereld van Breughel

In de bibliotheek van Waregem leerde illustrator Carll Cneut kinderen en hun ouders monsters tekenen, gebaseerd op het werk van Breugel. Kinderen konden er zich ten volle in uitleven, en laat dat nu net een van de doelen zijn van Kunstendag voor Kinderen. Ook Cneut kan het initiatief wel smaken. Voor hem is het eveneens een inspirerende dag, aangezien hij er rechtstreeks in contact komt met zijn publiek.

Manier om zichzelf uit te drukken

Het initiatief wordt ondersteund door Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. De CD&V-minister zal zondag ook zelf enkele activiteiten bezoeken. "Kunst is een ideale manier om kinderen en gezinnen met elkaar in contact te brengen. Het geeft onze kinderen de kans om zichzelf uit te drukken, waar woorden soms tekortschieten", aldus Dalle.