Kleine windmolens bij landbouwers in opmars

De windmolens kunnen een mooie aanvulling zijn op zonnepanelen, zeker nu met de hoge energieprijzen. Maar het mag niet overal. In Middelkerke wil burgemeester Dedecker de kleine windmolens alleen toestaan als er geen grote turbines komen langs de E40. (lees verder onder de kaart)

Landbouwer Dirk Devreese uit Zevekote bij Gistel was in 2019 de eerste Vlaamse landbouwer met een kleine windturbine van 15 meter hoog. "Voor mij was dat iets dat betaalbaar was, op maat van ons bedrijf. En je hebt er niet veel omzien naar. Dat is heel belangrijk. Weinig onderhoudskosten, duurzaam."

Momenteel staan er in Vlaanderen al negentig kleine windturbines te draaien, het leeuwendeel in onze provincie. Tom Vergauwe, EAZ Wind Vlaanderen: " In West-Vlaanderen is er veel meer wind dan in het binnenland. We zitten in West-Vlaanderen met het grootste aantal windmolens. Omdat in West-Vlaanderen nog altijd de meeste landbouwers zitten."

Een kleine windturbine kost net geen 100 000 euro, en is na vijf tot 8 jaar terugbetaald. De jaaropbrengst schommelt tussen de 20 en 30 Kilowattuur.