Kleinste potvis blijkt bruinvis te zijn

"Uitgebreid onderzoek van alle beschikbare fotomateriaal wijst in de richting van bruinvis", meldt Natuurpunt. Vooral de grootte, de vorm en de plaatsing van de rugvin, de verhoudingen en de duiksequentie deden twee biologen besluiten dat het om een bruinvis, en niet om een kleinste potvis ging. Maar er is wel een verklaring waarom de experts zich vergisten, zeggen biologen Diederik D'Hert en David Herman in een uitvoerig gedocumenteerde studie.

Loggende bruinvis

"Het gedrag van de bruinvis heeft zeker een rol gespeeld. Doorgaans worden actief zwemmende bruinvissen waargenomen. Daarbij valt vooral de typische, rollende duikbeweging op, waarbij enkel de sterk gekromde rug eventjes zichtbaar is. Maar in kalme wateren kunnen bruinvissen ook 'loggen'. Dan liggen ze schijnbaar stil aan het wateroppervlak, rustend en zonnend. Loggende exemplaren geven een totaal andere indruk, omdat dan een veel groter gedeelte van het lichaam zichtbaar is." De foutieve inschatting deed het zeezoogdier groter lijken dan het in werkelijkheid was en bracht iedereen op een dwaalspoor."