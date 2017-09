Kleinste school telt twaalf kleuters

Voor de klas staan juffrouw Els en juffrouw Els, maar nooit samen. Want Juf Els Vanhee is ook directrice en moet ook nog de administratieve zaakjes op orde krijgen. Voor de kleuters is de Kleine Reus een droom.

Els Vanhee: “De nadelen van een kleine school zijn voor de leerkrachten, maar zeker niet voor de kleuters. Voor de kleuters is het heel positief”

Juf Els staat hier al 30 jaar met hart en ziel voor de klas. Jong en oud leren hier van elkaar. Nu zijn ze nog met twaalf kleuters maar in februari komen er wel vier bij. Een stijging met maar liefst 33 procent.