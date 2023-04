KleinVerhaal volop bezig met film te draaien rond wijk Hazegras

Het verhaal is gebaseerd op echte gebeurtenissen en de filmploeg strijkt neer op het Hazegras. Zo komt het tot een filmisch tijdsdocument en vooral het vastleggen van het DNA van het Hazegras. De kazernegeschiedenis, het station, de prostitutiewijk... Alles komt aan bod, om net als in hun eerdere filmproducties in de Nieuwe Stad en de Vuurtorenwijk, een boeiende en interessante film te maken. "We werken met de mensen die wonen in de wijk en we werken ook met hun verhalen. Het is niet dat wij met een scenario afkomen, de verhalen komen van de mensen zelf. Die mensen zijn de sterren van de film", zegt Veerle Hasselman, productieleiding Klein Verhaal.

Voor kleinVerhaal gaat het om een fors investeringsbudget, maar ook in het verleden hebben ze gescoord met dit soort sociaal artistiek werk. Vorige keer vulden ze maar liefst acht cinemazalen voor de première.