De werkjes vullen gaten in muren en afbrokkelende gevels. Een idee van de Duitse kunstenaar Jan Vormann die er al 15 jaar mee bezig is, maar in Wevelgem is een collega uit Libanon aan de slag. De gemeente Wevelgem zet al enkele jaren in op kunst in de publieke ruimte en voorziet hier elk jaar 30.000 euro voor. De gemeente wil met het streetartproject wat extra kleur en positiviteit in het straatbeeld te brengen. En dat wordt geapprecieerd, door klein én groot.