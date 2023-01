Kleurrijke nieuwjaarsduik in Oostende met meer dan 3.000 'ijsberen'

Deze namiddag stond de jaarlijkse winterduik van Oostende op het programma. Het enthousiasme was groot nadat het evenement twee jaar na elkaar niet kon doorgaan door de coronacrisis.

Meer dan 3.000 mensen zakten af naar Oostende om er samen in de zee te duiken. Naar jarenlange traditie trotseren de duizenden 'ijsberen' uitgedost met kleurrijke carnavalspruiken en andere accessoires het ijskoude zeewater. Met de nodige randanimatie geraakten de spieren opgewarmd om na het af tellen de zee in te rennen.

De duikers hebben geluk met de zachte winter. Het kustweerbericht spreekt van tien graden voor het strandwater, net dezelfde temperatuur als op het strand.

Geslaagde kerstvakantie

Voorafgaand aan de Nieuwjaarsduik kon Oostende al genieten van een succesvolle kerstvakantie. Met meer dan 30.000 schaatsers op Winter in het Park en een stijging in het aantal bezoekers, blikt de stad tevreden terug. Het uitgebreide aanbod aan winterevenementen, zoals Christmas Village, Huis van de Kerstman en Kerstboomdoolhof, kon duidelijk op enthousiasme rekenen. De Nieuwjaarsduik was dus voor de stad een mooie afsluiter van de vakantie.