Kleuter (4) zit hele dag opgesloten in schoolbus in Alveringem

Opschudding in Alveringem. Ouders, burgemeester en directie hebben samengezeten nadat kleuter Nina (4) twee weken geleden een hele dag opgesloten zat in een schoolbus. De buschauffeur had het niet opgemerkt.

De feiten dateren al van 10 oktober. De ouders vermoeden dat Nina in slaap is gevallen, want anders zou de begeleider haar altijd opgemerkt hebben. Toen de buschauffeur zeven uur later opnieuw in de bus stapte, trof hij Nina aan. Op school gingen ze ervan uit dat Nina ziek was. Die periode waren er ook twee andere leerlingen afwezig door ziekte.

Burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen CD&V) neemt het voorval bijzonder ernstig. "Al 50 jaar hebben we geen enkel probleem gehad met schoolvervoer. Ik ben er echt van aangedaan, maar ben blij dat met Nina alles in orde is. We zijn allemaal enorm geschrokken."