Kleuter met beperking krijgt elektrisch autootje

Het gaat om een uit de kluiten gewassen stuk speelgoed dat door Vives studenten is aangepast aan de mobiliteitsbeperking van de kleuter. Dat gebeurde in het kader van Go Baby Go. Een project om kinderen met een beperking te stimuleren om hun omgeving te verkennen. Studenten van Vives pasten het wagentje zodanig aan dat het perfect te besturen valt door alleen je handen te gebruiken.

Moeder Elke De Bree: “Wij hopen dat hij eigenlijk zelf mobieler zal kunnen zijn en dan vooral met het oog op de speelplaats. Momenteel zit Briek in een kinderwagen en wordt hij overal geduwd omdat hij zelf niet met een rolstoel kan rijden. We hopen dat hij nu zelf bepaalt waar hij gaat. Nu gaat iedereen met Briek waar ze willen maar het zal leuker zijn als hij zelf kan kiezen.”

Het ombouwen en aanpassen van een speelgoedautootje kost maximaal 500 euro.