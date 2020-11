Kleuterklassen Ieper uit voorzorg in quarantaine

De Vrije Basisschool Immaculata in Ieper heeft twee kleuterkassen in quarantaine gezet. Ze hadden contact met een personeelslid op school dat positief testte.

De contactopsporing is nog volop bezig, waardoor nog niet duidelijk is of ook andere personeelsleden in quarantaine moeten. De kleuters van de twee scholen blijven alvast thuis uit voorzorg. Eén klas mag terug naar school op 30 november, de andere klas op 1 december.

"We bewaren de kalmte en we werken zo goed als het kan verder," zegt directeur Peter Dehaerne.

Internaat gesloten

Op de middelbare school van Immaculata in Ieper zijn verspreid over de klassen leerlingen thuis, het internaat is sinds vrijdag zelfs gesloten.