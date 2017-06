Gisteren was het World Ocean Day, het uitgelezen moment om wat extra stil te staan bij het leven in de zee.

Wereldwijd belanden er tonnen afval in het water. Ongeveer de helft van dat afval is afkomstig van het land. Aan onze kustlijn kun je ongeveer 67.000 kilogram afval vinden. Dat is gemiddeld 100 kilogram per kilometer strand. Daarom startte SEA LIFE op World Ocean Day met het opruimen van het strand in Blankenberge. SEA LIFE hoefde dit gelukkig niet alleen te doen, maar kreeg hulp van het Zandschooltje.Maar liefst 18 kilogram werd verzameld door de dertig enthousiaste kleuters.