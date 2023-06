In Wervik gaat kleuterschool De Graankorrel voor de rest van het schooljaar preventief dicht. Door scheuren in de muren is het gebouw volgens experts niet meer stabiel.

Het gaat om een gebouw uit 1908. De oorzaak van de scheuren is allicht de aanhoudende droogte, maar ook het zware verkeer in de Grauwe Zusterstraat en de Speiestraat. "Er is geen acuut gevaar. Maar we sluiten de school toch. Met pijn in het hart, maar voor de veiligheid van de kinderen en het personeel," zegt directeur Christophe Verleene.

En zo begint voor meer dan 200 leerlingen nu al de zomervakantie. Er is wel noodopvang en voor- en naschoolse opvang voorzien in zaal Oosthove.