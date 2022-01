Kliffen van wel twee meter aan de kust: springtij laat zijn sporen na

Aan het Lichttorenplein in Knokke-Heist zijn de hoogste kliffen gemeten: tot wel twee meter. In Wenduine zien we kliffen van anderhalve meter. Ook in Bredene zijn kliffen te zien.

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is nog volop bezig met de vaststellingen. Vanaf morgen starten ze bij laagtij met het breken van de kliffen. Hiervoor halen ze aannemers uit verlof.

Kliffen op het strand van @DeHaanWenduine en @GemKnokkeHeist na stormtij van gisteren. Wees voorzichtig als je op het strand wandelt. Vanaf morgen worden de kliffen gebroken.#vlaanderenismaritiem pic.twitter.com/cYMzMdvHeB — Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (@agentschapMDK) January 6, 2022

In Wenduine waren er ook kleinere kliffen twee dagen geleden:

(Lees verder onder de foto.)

Ook Knokke-Heist waarschuwt de wandelaars: "Opgelet als je je vandaag waagt aan een verkwikkende strandwandeling! Tussen het Rubensplein en de Appelzakstraat zijn er kliffen tot twee meter. Ook aan de duinvoet richting het Zwin zijn er kliffen over een lengte van ongeveer 100 meter."

En wie toch op het strand was, kon meteen genieten van een mooie regenboog deze middag.