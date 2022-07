Klim op de eerste Big Bench van België in Hooglede

In de Onledestraat in Hooglede-Gits kunnen bezoekers plaatsnemen op de eerste Big Bench in België. De banken zijn ook te bezichtigen in Italië, Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Polen.

De Big Benches zijn het idee van de Amerikaanse ontwerper en kunstenaar Chris Bangle. Toen hij in 2009 van Duitsland naar Clavesana verhuisde, wilde hij iets creëren waar iedereen gebruik van zou kunnen maken. Zo ontstond het idee voor de eerste Big Bench, die in 2009 in Clavesana geplaatst werd.

Martine Baeyens uit Hooglede, ook gekend van de streekproducten van De Proone, ontdekte deze banken in Italië en speelde het idee door aan het infopunt Trimard Hooglede die aan de slag ging met de aanvraag voor de realisatie van de eerste Big Bench in België.

220 in Italië

De Big Bench is bereikbaar via een publieke voetweg die de bezoeker voorbij een wijngaard naar de bank leidt. Dit op eigendom van Geert Cools en Liliane Coppé. Naast ongeveer 220 banken in Italië, zijn er ondertussen ook banken in Spanje, Nederland, Vereniging Koninkrijk en Polen.