Klimaatactivist Mouton riskeert nu ook vervolging in ons land na actie in Groeningemuseum

Stad Brugge wil klimaatactivist Wouter Mouton voor de rechtbank slepen. In juli vorig jaar kleefde hij zichzelf vast aan het veiligheidsglas van een schilderij van Van Eyck in het Brugse Groeningemuseum. "Hij moet opdraaien voor de geleden kosten", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Vorige zomer kleeft Wouter Mouton zich vast aan het veiligheidsglas van een Van Eyck in het Groeningemuseum in Brugge. De Madonna met kanunnik Van Der Paelen is een van de absolute topstukken van het museum.

Al was er dus geen schade aan het schilderij, toch wil schepen van Cultuur Nico Blontrock dat Mouton opdraait voor de kosten. "Het heeft veel tijd gekost van het personeel om hem los te krijgen", klinkt het. Een precies bedrag is er niet.

"Ik begrijp niet van waar dit komt"

Wouter Mouton zelf begrijpt niet van waar de dagvaarding ineens komt. "We zijn intussen al acht maanden verder", zegt Mouton. "Ik heb ook nooit de intentie gehad om een kunstwerk te beschadigen. Maar het blijft wel nodig dat ik opkom voor het klimaat."

"Het heeft meer dan drie jaar geduurd tot Brugge een klimaatplan had. En zelfs nu staan daar nog geen exacte tussendoelstellingen en budgetten in. Dat zegt genoeg."

Eerdere straf

Het is niet de eerste keer dat Mouton veroordeeld wordt voor zijn klimaatactivisme. Hij kleefde zichzelf eind vorig jaar ook vast aan het schilderij 'Het meisje met de parel' van Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag, in Nederland. Toen zat hij drie weken in de cel. (Lees verder onder de foto.)

Hij werd eigenlijk veroordeeld tot twee maanden gevangenis waarvan één effectief, maar ging in beroep. Die zaak is nog hangende, en ook hier in België riskeert hij dus een fikse geldboete en een celstraf.

Levenslang verbod

De veroordeling door Stad Brugge is niet de enige straf. Mouton kreeg ook al een levenslang verbod om de Brugse musea te bezoeken. "Jammer, ik heb onmiddellijk mijn excuses aangeboden aan de directie na het incident. Ik ga graag eens langs in de musea met mijn dochter en zou nooit een kunstwerk zelf beschadigen, geen haar op mijn hoofd dat daar aan denkt. Al begrijp ik de bezorgdheden van de stad. Maar ook zij zouden een verbod moeten krijgen om beslissingen te nemen bij zaken die te maken hebben met het milieu, klimaat en ecologie."

Maandag komt de zaak voor. Al laat Mouton aan onze redactie weten dat die uitgesteld wordt. “Mijn advocaat en ik willen meer tijd. Ik kreeg de dagvaarding pas 10 geleden in de bus."

