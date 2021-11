Klimaatplan heeft verstrekkende gevolgen voor glastuinbouw

De meeste serres zijn uitgerust met een warmtekrachtkoppeling. Maar de steun voor energieproductie op basis van gas wordt stopgezet in 2023. Er moet dus een shift komen naar biobrandstoffen in de tuinbouw, maar dat zal zware investeringen vragen.

Piet Coysman bijvoorbeeld teelt tomaten in serres in Koolskamp. Met deze warmtekrachtkoppelingscentrale voorziet het serrebedrijf van Piet niet alleen in de eigen behoefte, maar levert ook energie voor gebruikers in het dorp. En de rookgassen die vrij komen worden als CO2-bemesting aangewend in de serres. "We hebben die investering gedaan een aantal jaren terug in de overtuiging dat we ten volle duurzaam bezig waren met het energieverhaal, maar vandaag worden we op snelheid gepakt. Voor mij concreet zal het nog wel zijn tijd lopen. Maar voor nieuwe collega’s die met nieuwe serres staan en gerekend hebben op een arbeidslooptijd van 30 jaar, is dat wel een serieus probleem."

Gebrek aan rechtszekerheid

Zij zullen moeten investeren in andere technologieën en overschakelen op biobrandstoffen, zoals methaangas uit mest of afvalstromen of op warmtenetwerken, die restwarmte uit industriële productieprocessen leveren. Maar de transitie wordt veel sneller doorgevoerd van verwacht, zo snel dat de sector het als een gebrek aan rechtszekerheid ervaart. Het is ook lang niet duidelijk hoe en of tuinbouwbedrijven zullen kunnen overschakelen op alternatieven.