Klimaatplan pakt gezinwoning aan, maar dat zal geld kosten

Er komt een verbod op aardgas bij nieuwbouw vanaf 2026 en wie een oude energieverslindende woning heeft met EPC-peil E moet straks investeren om tot een beter label te komen. De overheid voorziet daarvoor renteloze leningen tot 20.000 euro. Gezinswoningen zijn goed voor één achtste van de totale CO2-uitstoot.

De ambities zij nogal laag, zegt Wannes Meersmans uit Tielt. Zijn pasgebouwde nieuwbouwwoning voldoet nu al aan de strengste normen die Vlaanderen in 2050 voorop stelt. De geothermische warmtepomp is het paradepaardje in de nieuwe houtskeletwoning van Wannes. Ze brengt de aardwarmte van 100 meter diep naar boven voor vloerverwarming, sanitair water én afkoeling in de zomer. Het huis verbruikt alleen hernieuwbare energie en is heel goed geïsoleerd. Op het dak liggen 24 zonnepanelen, die zorgen voor elektriciteit en de bijverwarming van het sanitair water als dat nodig is. "Binnenkort zullen we een thuisbatterij installeren om de groene consumptie van zonnepanelen zo groot mogelijk te maken. Op langere termijn hopen we ook de elektrische wagen vast te hangen aan de zonnepanelen," zegt hij.

Goedkoop zijn al die ingrepen om tot een energiezuinig woning te komen niet. Zo kost een geothermische warmtepomp, inclusief diepteboringen, alleen al makkelijk 15.000 euro