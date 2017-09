Die controles moeten nagaan of er geen loszittende stenen of andere objecten zijn die naar beneden zouden kunnen vallen. Eerder al gebeurde een 3D-scan met scanners en drones. Voor het Brugse Belfort is momenteel een restauratiedossier in voorbereiding. Tijdens het nazicht blijven de Belforttoren en de hallenzalen toegankelijk voor het publiek. Er is wel een veiligheidsperimeter ingesteld.