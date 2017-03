Kliniek experimenteert succesvol met licht

Op de afdeling geriatrie wordt al 18 maanden lang geëxperimenteerd met rood en blauw ledlicht bij patiënten met dag-nachtritmestoornissen. Rood licht ’s ochtend, helder blauw licht ’s middags en ‘ s avonds opnieuw warm donkerrood licht. Daarmee bootsen ze een zomerse dag in Spanje na. Door het rode licht bijvoorbeeld maken de patiënten melatonine aan, het hormoon dat onze slaap bevordert. En dat werkt, zo blijkt.

Voorlopig loopt het experiment alleen op de afdeling geriatrie, waar patiënten vaak dag-nachtritmestoornissen hebben omwille van dementie, Alzheimer of depressie. Maar eigenlijk is iedereen ermee gebaat. Op voorwaarde dat we ‘ s avonds meer afstand nemen van onze smartphone, tablet of gsm, want dat harde licht zorgt ervoor dat we de slaap moeilijker kunnen vatten.