Klokken luiden "als een signaal van troost en hoop"

"Als een signaal van troost en hoop, in het bijzonder aan wie getroffen wordt door het coronavirus en wie hun nabij zijn", klonk het eerder deze week. Het luiden van de kerkklokken is daarnaast bedoeld als hart onder de riem voor de mensen die strijden tegen het coronavirus, in het bijzonder de velen in de zorg.Het is ook een "signaal van verbondenheid onder ons allen".

"Ook in de pandemie klinkt de kerstboodschap: dat God ons in zijn menslievendheid nabij is, dat Jezus ons menselijk bestaan komt delen, dat de Geest ons optilt uit angst en onzekerheid, dat wij kunnen groeien in solidariteit met de armen", zeggen de bisschoppen van België.