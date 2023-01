Klokken uit Poperingse beiaard gehaald door houtworm

Het is de komende maanden stil in Poperinge. Tenminste: er klinkt in elk geval geen beiaard in centrum. Bijna alle klokken zijn uit de toren gehaald omdat de houten structuur van de beiaard aangetast is door houtworm.

En meer dan veertig klokken met een kraan naar beneden halen: dat blijkt een hele klus, maar het levert tegelijk ook mooie beelden op. Half september moeten ze terughangen.

Sporen van houtworm

Poperinge zag ze vliegen vandaag. De kerkklokken welteverstaan: meer dan veertig klokken moesten uit de toren van de Sint-Bertinuskerk. Alleen de grote klok blijft hangen.

"Er zijn sporen gevonden van aantasting van houtworm en zo", zegt burgemeester van Poperinge Christof Dejaegher. "Die toren was al een tijdje aan het verminderen, achteruit aan het gaan. We hebben dan om veiligheidsredenen dan toch hoogdringende werken moeten aandringen bij de Vlaamse overheid die ons daarin is gevolgd en steunt om die toren heel dringend in goeie staat te brengen."

De houten balk boven deze klok toont hoe erg het houten gebinte waaraan de zware klokken hangen er aan toe is. Met de klokken zelf is niets mis: zelfs bij de landing laten ze zich af en toe horen. De klokken verhuizen voor even naar een loods in Nederland.

De beiaard is besteld in 1980, een jaar later kwamen de klokken in de toren. En voor de stadsgidsen waren ze meteen voer voor een leuk verhaal.

"Vooral ook omdat één van de klokken genoemd is naar onze vrienden. Alle klokken kregen een naam. Er waren nog enkele kleinere klokjes, en alle eerstgeborenen in 1980 in Poperinge, één van hen was Bart, en die is één van onze vrienden", zegt stadsgids Roger Benauwt van Poperinge.

Tot half september

Vanaf morgen kunnen ze beginnen aan het echte werk, ín de toren. Als alles meezit hangen de klokken er weer half september, met de Hoppefeesten. Maar tot dan...

"Ja, het zal wat stiller worden. Ook van bij ons thuis 's morgen kijk ik meestal niet op ons horloge binnen maar op de kerktoren, maar die is intussen ook verdwenen, en het klokgelui nu ook. We hebben nog twee kerken met klokken. Die hebben wel geen beiaard maar die zullen wel nog kunnen blijven luiden, natuurlijk."