Klokken verwijderd, zwaarste weegt 2,5 ton

Vandaag en morgen worden de 47 klokken van de Ieperse beiaard uit de belforttoren gehaald. Dit past in de restauratie van de Lakenhallen. De zwaarste klok is de basklok, die weegt 2.494 kg en kreeg de destijds naam ‘Cieper’ mee.

De klokken krijgen tijdelijk een plaats aan de bibliotheek en het stadsarchief op het Beeldenplein.

Middeleeuwse klokken

De Lakenhalle kreeg de eerste klokken in 1230. In 1909 waren die aan restauratie toe. Het Ieperse stadsbestuur bestelde toen meteen een beiaard van 35 klokken. Maar die nieuwe beiaard was geen lang leven beschoren. In november 1914 gingen de Lakenhallen en het Belfort in vlammen op. Bij de heropbouw van het Belfort hield stadsarchitect Jules Coomans rekening met de installatie van een echte beiaard, met plaats voor 47 klokken. De officiële inhuldiging volgde op 29 juli 1934 in aanwezigheid van Koning Leopold III.