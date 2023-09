Klooster uit 14e eeuw blikvanger op Open Monumentendag in Harelbeke

Zondag is Open Monumentendag. Ook in onze provincie zetten veel gebouwen uitzonderlijk de deuren open. Zo kan je in Harelbeke naar het 14e-eeuwse Augustinessenklooster. Ook de laatste kloosterzuster, zuster Martine, zal er dan zijn.

Zuster Martine is 91 en zat in de jaren vijftig vier jaar in het Augustinessenklooster. Ze is de laatste overlevende zuster. Ze koestert de mooie herinneringen. "Als er een hoogdag was, of een feest, een zuster die verjaarde of een professie vierde, dan kwamen wij altijd hier middagmalen en feestvieren. Wij hadden een mooi kostuum, echt waar. De witte rok was voor de zondag en als het feest was. Anders was het een zwarte rok die we droegen." (lees verder onder de foto)

In 1341 richtte een adellijk echtpaar een ziekenhuis op in Harelbeke, ook voor arme mensen. 50 jaar later werd het een klooster waar de zorg voor mensen centraal stond. In één van de salons is er nu een museum met de rijke collectie van het klooster.

Uitgebreide collectie

"We hebben schilderijen van de priorinnen van het klooster van de zestiende tot de negentiende eeuw," zegt voorzitter Tom Nuyttens van de Zuster Augustinessen Harelbeke. "We hebben een hele mooie zilvercollectie en een mooie collectie achttiende eeuw porselein uit het Verre Oosten. En dan hebben we ook nog een merkwaardige achttiende-eeuwse kloosterblibliotheek met, hoe kan het ook anders, vooral religieuze werken."

Stadskloosterproject

De eigenaars van het klooster en de vzw De Bron die de site uitbaat, willen er een stadskloosterproject van maken, zoals in Nederland. "Dat is nu al volop bezig," zegt deken Geert Morlion. "We hebben de religiowinkel, de cafetaria, de bibliohteek. We willen ook momenten van kloosterlijk leven, spiritueel, stilte.Rond Allerheiligen hebben we een week iconen schilderen. Dingen die we nog meer willen ontplooien."