De zusters hebben voortaan een eigen YouTube-kanaal, met filmpjes waarin ze zich zichzelf en hun geloofsgemeenschap voorstellen. Een moderne manier om buitenstaanders kennis te laten maken met het leven binnen de kloostermuren.

In 8 professionele filmpjes kan je een blik werpen in het leven binnen de kloostermuren, en getuigen de zusters over hun roeping en hun band met God. In de rand van de video-filmpjes is er ook een bijhorend boek verschenen in magazinevorm.