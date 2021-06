Kluisdief krijgt na verzet dezelfde straf

Een 37-jarige Serviër is door de Brugse correctionele rechtbank ook na zijn verzet veroordeeld tot 40 maanden effectieve gevangenisstraf voor een frappante kluisdiefstal in Torhout.

Tijdens een achtervolging gooiden de daders een kluis met een miljoen euro uit het raam. Dat gebeurde toen de politie achtervolgde na een inbraak in Torhout. In Zedelgem gooiden ze de kluis op straat waardoor die openspatte open en het geld zomaar op straat ronddwarrelde. Veel buurtbewoners en toevallige voorbijgangers graaiden gretig het rondvliegende geld mee. Ongeveer de helft van het bedrag bleef spoorloos.

Drie veroordeelden

Een dader werd in oktober 2014 tot 37 maanden effectieve celstraf veroordeeld. Zijn kompaan Daniel J. kreeg toen bij verstek 40 maanden cel. In december 2015 werd een derde betrokkene nog tot 37 maanden effectieve celstraf veroordeeld. Ten tijde van het eerste proces zat J. in een Italiaanse cel. Recent werd hij in Duitsland ingerekend en heeft hij verzet aangetekend tegen zijn veroordeling. Maar zonder veel succes. De strafmaat uit het verstekvonnis werd bevestigd.

