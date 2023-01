Burgemeester Dirk Walraet had een overleg met de Vlaamse Waterweg en die zal nu de vuilhoop aan de brug van de Oudenaardseweg opruimen. Omwonenden klaagden al langer want de etensresten zorgen ook voor ongedierte. De Vlaamse Waterweg zal nu eerst de bewoner op de hoogte brengen. Wat er met de man zelf moet gebeuren is nog onduidelijk. Eerder weigerde hij alle hulp. Hij zou wel een woning hebben in Brasménil bij Peruwelz in Henegouwen, maar wil daar niet wonen.

Bekijk ook: