KMI kondigt code oranje voor hitte af

Het KMI verwacht dat het zeer warm wordt maandag en dinsdag, met maxima die maandag op veel plaatsen 35 graden bereiken en temperaturen die dinsdag zelfs 37 tot 39 graden bereiken. Voor maandag geldt code oranje voor het hele land, met uitzondering van de kust en de provincies Luik en Namen.

Dinsdag kust oranje

Dinsdag zal code oranje voor het hele land gelden. Bij code oranje voor hitte zijn maatregelen noodzakelijk zoals regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimtes doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel en in kleinere porties eten, en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. In 2019 en 2020 kondigde het KMI code rood af wegens hitte. In de zomer van 2021 werden geen hittewaarschuwingen uitgestuurd.

Horeca

Ook in de horeca houden ze rekening met de aangekondigde hitte. Terwijl een frisse cola op café wel voor verkoeling kan zorgen, zal het maandag en dinsdag misschien net te warm zijn voor terrasjesweer. Enkele horecazaken nemen alvast de nodige voorzorgen en zullen die twee dagen overdag gesloten zijn. Zowel om de gezondheid van hun personeel als die van hun klanten te beschermen, klinkt het.