Vrijdagnamiddag kan de hoeveelheid aanhoudende neerslag oplopen tot 20 à 25 liter per vierkante meter in 24 uur tijd. Verder verwacht het KMI rukwinden van 70 tot 80 kilometer per uur, met aan zee krachtige wind uit het noorden. 's Nachts zwakt de wind geleidelijk af. In het westen wordt het deze namiddag droger, in het oosten is dat pas 's nachts. De laatste neerslag kan vallen als smeltende sneeuw, meldt het KMI.