Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt voor het opkomende slechte weer dit weekend. Er is risico op storm- en waterschade.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert in navolging van de waarschuwing van KMI het noodnummer 1722: "Voor storm-en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen".

Enkel levensbedreigende gevallen contacteren het noodnummer 112.