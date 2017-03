Knack Roeselare verliest bij Lindemans Aalst

Knack begon goed aan de wedstrijd en won de eerste set met 18-25. Daarna ging het minder en Aalst haalde de daaropvolgende twee sets binnen. De vierde set was gelijkopgaand en ging uiteindelijk naar Knack. Maar in de beslissende vijfde set moesten de bezoekers toch het onderspit delven. Aalst won zo met 3-2.

In de stand staat Knack Roeselare nu tweede in Play-Off 1 op drie punten van leider Maaseik. Volgende week kan die achterstand wat kleiner worden, want dan ontvangt Knack in eigen huis Maaseik.

(Setstanden: 18-25, 25-19, 25-21, 23-25, 15-13)