Knap! 11-jarige uitvinder bouwt 'drinkrobot'

Amigo heet de robot en Mauro heeft hem helemaal zelf gemaakt en geprogrammeerd. De amper 11-jarige bolleboos heeft met Amigo onlangs een prijs gewonnen op een talentenshow voor jonge uitvinders in Technopolis in Mechelen. De aanleiding voor de uitvinding was een artikel in de krant. Daarin stond te lezen dat 9 op 10 kinderen te weinig water drinkt. En daar probeert Mauro met Amigo dus iets aan te doen.

Nieuwe uitvinding

Amigo is trouwens niet de eerste uitvinding van Mauro en het zal ook niet de laatste zijn. Hij werkt nu aan een toestel voor één van zijn vriendjes die suikerziekte heeft. Later wil Mauro ingenieur worden.