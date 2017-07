Kneistival brengt internationale namen en talent van hier

Nog tot en met zaterdag kan je in Knokke-Heist genieten van Kneistival. Het gratis muziekfestival in De Put van Heist brengt internationale namen maar ook muzikanten van bij ons.

Vrijdagavond kreeg St- Grandson, het muzikaal project van de Torhoutenaar Benjamin Decloedt de kans om het publiek te overtuigen van hun talent. Met St-Grandson won de singer-songwriter in 2015 de talentenwedstrijd “ De Nieuwe Lichting” van Studio Brussel. Dat is een ideale springplank. "Ik denk dat we een zevental festivals spelen. Ik ben tevreden. Het is niet zo dat we elke week twee keer spelen. Het is relatief druk. Naast de bandshows speel ik ook nog wat solo. We hebben een secret session garden tour in elkaar gestoken."

Het is intussen de 32ste editie van dit gratis festival. Een gemeentebestuur dat trakteert in tijden dat heel wat kosten naar de burger worden doorgeschoven. Dat is een extra reden om naar Kneistival te komen.