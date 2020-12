Het gratis muziekfestival in Knokke-Heist, Kneistival, houdt ermee op. Op het Heldenplein kwamen 5 dagen lang elk jaar in juli binnen- en buitenlandse groepen spelen. Door de hoge kosten en de coronapandemie houdt de gemeente het nu bij een kleinschaligere opvolger van 3 dagen.

Afgelopen stak het coronavirus voor Kneistival stokken in de wielen. Het gemeentebestuur gelooft er niet in dat er in de zomer van 2021 weer grote evenementen georganiseerd zullen worden. Daarom zouden ze voor een kleinschaliger alternatief gaan: “Met de opvolger “Muziek op het plein” worden er op 3 dagen veel optredens georganiseerd op verschillende pleinen. Ik kan al verklappen dat Raymond van het Groenewoud die deze zomer op Kneistival ging spelen, er in 2021 zeker zal bij zijn”, zegt schepen Jan Morbee.