Knipperlichten aan Sint-Theresiaschool Kortrijk

Vandaag kwam de firma VSE langs voor enkele voorbereidende werken in de Oudenaardsesteenweg, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. Ze plaatsen een nieuwe elektriciteitskast en er komen in het wegdek ook kabellussen om de knipperlichten lichten aan te sturen. Het is de bedoeling dat de lichten tegen maandag 3 september een bi-flashinstallatie in werking zijn.

De ouderraad van de Sint-Theresiaschool is uitermate tevreden met de komt van de knipperlichten langs de gewestweg, waarvoor Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bevoegd is. Dit voorjaar hebben ze al meerdere keren ludiek actie gevoerd om de schoolomgeving veiliger te maken. Ook met het stadsbestuur is overleg gepleegd. Veel chauffeurs rijden er te rap. De ouders hopen dat het zebrapad zelf ook nog een nieuwe verflaag krijgt.

